Intervento di polizia e 118

Fabio Lo Grande, assicuratore di 56 anni è morto questo pomeriggio mentre era in piscina al circolo Tc3 in via Trapani Pescia a Palermo.

Stava nuotando in piscina, nell’acqua, la sua grande passione, quando ha avuto un malessere ed è morto.

Nuotare era la grande passione di Lo Grande, e nel 2008 aveva battuto anche le correnti dello Stretto di Gibilterra, tra il Marocco e la Spagna, a nuoto, in 3 ore e 40 minuti, superando tutte le avversità.