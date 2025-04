Dramma a Palermo. Poche ore fa tra largo Villaura e via Giovanni Verrazzano un uomo di 63 anni è precipitato da una finestra finendo sotto i portici che collegano le due strade. Attualmente non si conosce la dinamica dell’incidente.

Sul posto è immediatamente scattato l’intervento dei soccorsi. Da un lato, in via Verrazzano, sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco, mentre dal versante di largo Villaura sono intervenute ambulanze e pattuglie dei carabinieri. Secondo quanto si apprende l’uomo è deceduto sul colpo.

Episodio simile a Cruillas

Una dinamica simile si è verificata alcune settimane fa nel quartiere Cruillas. Sono in corso le indagini sulla morte di, Salvatore Palazzotto, 63 anni. L’uomo per cause in corso di accertamento è caduto dal balcone della sua abitazione, in piazza Lampada della Fraternità a Cruillas.

Sono arrivati i sanitari del 118 con diverse ambulanze, ma al momento del loro arrivo per l’uomo, di professione collaboratore scolastico, non c’era più nulla da fare.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma sembra che il 63enne fosse uscito presto dalla propria abitazione dimenticando le chiavi in casa e per rientrare avrebbe tentato di scavalcare il balcone.

Una operazione rischiosa, nel corso della quale avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente sull’asfalto e perdendo la vita. Gli agenti di polizia, arrivati sul luogo della tragedia, stanno ascoltando i parenti e cercando di capire se ci sono dei testimoni che possano confermare la dinamica.

Uomo cade dal quarto piano delle Poste in via Roma

Un uomo è caduto dal quarto piano del palazzo delle poste a Palermo lo scorso 4 marzo. Un volo terminato su una pensilina che si trova al primo piano ed ha attutito la caduta. L’incidente è avvenuto alle spalle del grande palazzo di via Roma, in via Monteleone. Per prenderlo e affidarlo ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco. L’uomo è stato stabilizzato dai rianimatori del 118 e portato all’ospedale Civico. Qui sta eseguendo tutti i controlli. In quella zona dell’edificio hanno accesso sia chi si reca e lavora alle poste sia quanti vanno nella sede della polizia postale. Gli agenti di polizia stanno indagando per sapere cosa sia successo e cosa facesse l’uomo al quarto piano dell’edificio.