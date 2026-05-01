Un bambino di soli 5 anni è rimasto vittima di un grave incidente stradale mentre si trovava nei pressi della zona costiera, travolto da un camioncino in transito.

La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle autorità, ma la gravità della situazione è apparsa immediatamente chiara ai testimoni che hanno assistito alla scena.

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I soccorsi sono scattati tempestivamente. Il personale del 118, giunto sul posto in pochi minuti, ha prestato le prime cure al piccolo, le cui condizioni sono apparse subito critiche a causa di un violento trauma cranico riportato nello scontro. Data la delicatezza del quadro clinico, i sanitari hanno proceduto con l’intubazione sul posto per stabilizzare i parametri vitali e permettere il trasporto d’urgenza in una struttura attrezzata per le emergenze pediatriche più complesse.

​Attualmente, si sta organizzando il trasferimento del bambino verso un ospedale specializzato di Palermo. Il velivolo dell’elisoccorso è stato allertato per ridurre al minimo i tempi di percorrenza e garantire al piccolo l’accesso immediato alle cure del reparto di rianimazione. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno isolato l’area dell’incidente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta traiettoria del mezzo e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell’autocarro.

​La notizia ha suscitato profonda commozione in città.

Molti cittadini si sono radunati silenziosamente nei pressi dell’area transennata, in attesa di notizie speranzose. Le prossime ore saranno determinanti per monitorare la risposta del bambino alle terapie d’urgenza, mentre l’intera Cefalù resta con il fiato sospeso per le sorti del piccolo ferito.