Una vera e propria tragedia ancora d spiegare è stata scoperta in via Venero nel cuore di Monreale, cittadina turistica di estrazione normanna a due passi da Palermo

Due fratelli trovati morti in casa

Due persone, un fratello ed una sorella, Paola e Giuseppe Tofaro, rispettivamente di 89 ed 83 anni, sono state ritrovate morte in appartamento in via Venero a Monreale, nel tardo pomeriggio di ieri. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, insospettiti dai cattivi odori che fuoriuscivano dalla casa.

La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa ma dovranno essere esami più approfonditi a stabilire l’esatto momento del decesso e soprattutto le cause della morte. Al momento la vicenda appare come un vero e proprio giallo

Le indagini

Sono intervenuti i carabinieri di Monreale, che hanno forzato la finestra ed hanno ritrovato i corpi privi di vita all’interno dell’appartamento. Dai prima accertamenti sembra che possa trattarsi di morte naturale ma che l’evento naturale possa aver toccato entrambi i fratelli allo stesso momento lascia perplessi gli investigatori che, di conseguenza, hanno avviato indagini per verificare la sequenza dei fatti e accertarsi delle cause del doppio decesso.ù

I precedenti

Le tragedie della solitudine sono frequenti soprattutto in estate. L’ultima di cui si è a conoscenza risale a due settimane fa. Un uomo di 58 anni, Antonio Pecoraro il suo nome, originario di Castelvetrano in provincia di Trapani, è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento che si trova in via Pietro Luna.

Non rispondeva al telefono

Secondo quanto ricostruito, il decesso dell’uomo risalirebbe a qualche giorno fa. A chiamare soccorsi è stato un amico del 58enne che avrebbe provato a chiamarlo più volte al telefono senza ottenere risposta. Da qui il sospetto che stesse male.

L’uomo viveva da solo

Gli agenti della polizia locale hanno trovato il corpo riverso sul pavimento dell’appartamento che si trova al secondo piano di uno stabile. Sul posto anche il medico legale che ha accertato il decesso per cause naturali. L’uomo viveva da solo.

Altri casi si erano registrati nei giorni precedenti a Vittoria e a Palermo