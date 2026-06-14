Primi incendi boschivi della stagione estiva in Sicilia e subito una tragedia. Un operaio forestale è morto a Borgetto, nel Palermitano durante le operazioni di spegnimento di un incendio in via Benvenuto Cellini.

Si chiamava Alfonso Musso e aveva 61 anni. Il rogo, partito da alcune sterpaglie e rischiava di propagarsi rapidamente minacciando di raggiungere alcune abitazioni della zona. Per questo motivo erano intervenute le squadre di emergenza. In particolare, gli operai del distaccamento forestale di Borgetto stavano operando insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Partinico.

L’operaio si è accasciato all’improvviso

Secondo le prime indagini dei carabinieri, Musso si sarebbe improvvisamente accasciato durante l’intervento. Tra le ipotesi al momento al centro delle indagini vi è quella di un malore provocato dalle esalazioni dei fumi sprigionati dall’incendio.

Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il sessantunenne e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Partinico. Nonostante i tentativi dei medici, per Alfonso Musso non c’è stato nulla da fare. L’operaio forestale è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

La procura ha disposto l’autopsia

La Procura ha disposto il sequestro della salma per consentire lo svolgimento dell’autopsia. L’esame autoptico dovrà chiarire con esattezza le cause del decesso. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Borgetto. Il sindaco Roberto Davì, insieme all’amministrazione comunale e ai consiglieri, ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota ufficiale: “Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Alfonso Musso. Operaio forestale di 61 anni, persona cordiale e allegra, si è spento oggi pomeriggio” , si legge nel messaggio diffuso dal Comune. Musso lascia una moglie e due figli, Leonardo e Mariangela.

A Trapani l’incendio più esteso della giornata di ieri

Quella di sabato 13 giugno è stata una giornata di incendi. Il più vasto a Montagna Grande di Trapani. Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio e hanno richiesto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, sia da terra che dall’aria. Altri incendi sono stati segnalati nella frazione trapanese di Fulgatore, mentre in contrada Ardigna le fiamme sarebbero arrivate a lambire alcune abitazioni, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per proteggere le case e mettere in sicurezza l’area.