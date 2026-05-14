Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 115 “Sud occidentale sicula”, nel tratto che collega le contrade San Giorgio e Macauda, nel territorio di Sciacca. Il bilancio è drammatico: due giovani vite spezzate e una terza persona rimasta gravemente ferita nel violento impatto che ha coinvolto un ciclomotore e un’autovettura.

Vittime due 25enni del New Mexico

A perdere la vita sono stati i due occupanti del ciclomotore, un uomo e una donna, entrambi di 25 anni e originari del New Mexico. I due turisti stavano percorrendo l’arteria stradale quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si sono scontrati frontalmente con un’automobile. L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo ai due giovani, deceduti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Conducente dell’auto in gravi condizioni

Nello scontro, l’automobile coinvolta si è ribaltata, finendo la sua corsa fuori dalla sede stradale. Il conducente del mezzo, estratto dall’abitacolo, ha riportato ferite molto serie ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Ribera, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Intervento dei soccorsi e viabilità nel caos

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata, insieme alle pattuglie della polizia impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Presenti anche le squadre dell’Anas per gestire l’intenso traffico veicolare e consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. La statale è rimasta parzialmente bloccata per ore, causando pesanti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.