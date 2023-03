Incidente avvenuto alle 21.30. Da chiarire la dinamica

Tragedia in viale Regione Siciliana, a Palermo. Una donna di cinquant’anni è morta investita da un auto, una Hyundai colore blu, sulla bretella laterale in direzione Catania. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 all’altezza dello svincolo Oreto. Sul posto sono immediatamente giunte due ambulanze per prestare i primi soccorsi. Purtroppo però per la donna non c’è stato nulla da fare.

La polizia municipale sta effettuando i rilievi

Sul posto è arrivato il medico legale intorno alle 23.30. Luogo dell’incidente sul quale, ad affiancare i mezzi del 118, era giunta in precedenza una pattuglia dei carabinieri e il personale dei vigili del fuoco. A condurre le indagini è il gruppo dell’infortunistica stradale della polizia municipale, che sta effettuando i rilievi del caso e a cui spetterà l’onere di chiarire e ricostruire la dinamica dell’accaduto. A rendere più complicate le operazioni però è il vento, che ha più volte abbattuto la cartellonistica mobile.

(In aggiornamento)