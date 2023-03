Incidente in galleria tra Isola e Sferracavallo, traffico in tilt sull’A29, chilometri di coda

Redazione di

10/03/2023

Scontro in galleria tra due mezzi pesanti sulla Palermo-Mazara. Traffico in tilt a causa di un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo l’A29, nella carreggiata in direzione Palermo, tra Isola e Sferracavallo.

Chilometri di coda

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno soccorso i due autotrasportatori coinvolti. Nessuno dei due avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto anche un mezzo del soccorso stradale utilizzato per spostare uno dei camion e ripristinare la circolazione. Si registrano lunghe code sino a Carini, con chilometri di automobili in fila e l’impossibilità in questo momento di arrivare a Palermo dalla A29, con i conseguenti disagi.

L’incidente e le code in corso Calatafimi

Un incidente avvenuto negli scorsi giorni in corso Calatafimi, a Palermo, ha mandato in tilt il traffico in mezza città. Protagonista il conducente di una Toyota Yaris, proveniente da via Pollaci, che sarebbe finito contro il marciapiede mentre percorreva il tratto riservato a tram e auto.

Code fino a Falsomiele

Nell’impatto una delle quattro ruote si è piegata, costringendo l’automobilista a fermarsi e chiamare il soccorso stradale. Si registrano lunghe code, sino a Falsomiele, nella carreggiata in direzione Catania della circonvallazione. Sul posto gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi e gestire la viabilità.

Schianto in via Notarbartolo

Ancora incidenti dunque a Palermo. Sempre nei giorni scorsi uno scontro a pochi metri dalla stazione Notarbatolo tra una scooter e un monopattino, nei pressi della fermata del tram. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe state portate all’ospedale Villa Sofia. Indaga il personale dell’infortunistica della polizia municipale, arrivato sul posto per i rilievi di rito.

Un’auto fuori strada a Mondello

Solo pochi giorni fa un altro grave incidente nella strada che porta da Palermo alla borgata di Mondello. Un’auto guidata da un uomo in viale Margherita di Savoia è finita contro un albero. L’uomo è rimasto incastrato ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono gravi. I pompieri arrivati sul luogo dell’incidente sono riusciti a liberarlo e affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

L’incidente in corso Finocchiaro Aprile

Un altro incidente si è verificato nella notte di domenica in corso Finocchiaro Aprile, a Palermo, all’altezza dell’incrocio con via Paolo Amato. L’episodio è avvenuto intorno all’1.15 ed ha visto coinvolte due auto, ovvero una Seat nera e una Volkswagen grigia. Dell’impatto sono rimasti visibili i numerosi detriti lasciati a terra dai mezzi protagonisti dello scontro. Sette i passeggeri rimasti feriti durante l’impatto, nessuno dei quali avrebbe perso conoscenza.