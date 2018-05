giusto catania: "diminuiranno traffico veicolare e smog"

Sono stati selezionati i progetti per la realizzazione di altre tre linee del tram.

Per Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune: “il futuro deve essere eco e green. Il tram, sostenibile, veloce e puntuale è il futuro di una città che va al passo coi tempi: ridurrà il traffico veicolare e lo smog”.

“Il progetto del tram in centro si concretizza sempre più. Grazie ai fondi del Patto per Palermo, già vincolati per l’ampliamento dell’attuale reta tranviaria, sarà possibile connettere definitivamente le periferie con la città storica, di offrire una valida alternativa sostenibile per i propri spostamenti, e soprattutto di avere una infrastruttura senza pali e barriere grazie all’alimentazione ad induzione magnetica”.

Lo afferma Dario Chinnici, capogruppo del Partico Democratico a Sala delle Lapidi, dopo la seduta pubblica della commissione sul progetto delle nuove linee di Palermo, svoltasi questa mattina.

“La scelta di un solo binario su via Libertà – prosegue Chinnici – oltre a essere meno invasiva, darà certamente impulso all’utilizzo delle biciclette sulla nuova pista ciclabile. Adesso però la Regione deve fare la sua parte. Urge infatti un tavolo di confronto con la Regione affinchè possa essere saldato il credito di oltre 50 milioni di euro che l’Amat vanta e che rappresenta uno dei principali motivi di affanno per i conti dell’azienda”.

“Bisogna anche – conclude il capogruppo dem – riparare all’errore commesso nell’ultima Finanziaria che ha visto la bocciatura del biglietto unico integrato, sistema fondamentale per rilanciare la mobilità in tutta l’area metropolitana”.