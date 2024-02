Il progetto a tema green per imprese siciliane

Due giorni a Parigi per certificare un altro riconoscimento in ambito internazionale, che conferma l’attività di Confeserfidi nel percorso di innovazione, di evoluzione digitale e di adozione di nuove tecnologie per il rispetto ambientale.

Nei giorni scorsi, una rappresentanza dell’intermediario con a capo l’amministratore delegato, dottor Bartolo Mililli, è stata a Parigi per presentare il proprio progetto, selezionato nell’ambito del bando Transform Together Fund, finanziato dalla commissione europea nella sezione Occupazione e innovazione sociale (EaSI) del fondo sociale europeo Plus (FSE+). Obiettivo principale del bando è sostenere gli attori della finanza in progetti innovativi incentrati sulla sostenibilità ambientale e la digitalizzazione.

Mililli, “Importante momento di crescita e confronto”

“Si è trattato di un importante momento di crescita e di confronto con le numerose realtà europee di microfinanza presenti alla due giorni – sottolinea il dottor Mililli – in cui si sono state affrontate le tematiche relative alla sostenibilità, all’ESG e al sostegno concreto alle categorie più vulnerabili come le donne e i giovani”.

A Parigi presentati gli otto progetti selezionati e finanziati

A Parigi, sono stati presentati tutti i progetti, selezionati e finanziati, di otto diverse realtà europee che si occupano di microfinanza a vario titolo; all’evento hanno partecipato, infatti, gruppi provenienti dalla Romania, dalla Polonia, dalla Bulgaria, oltre che italiani e francesi.

Il progetto di Confeserfidi a tema green per imprese siciliane

Per Confeserfidi e per tutti i partecipanti al tavolo di lavoro, l’evento ha rappresentato l’occasione per conoscere nuove realtà europee, per confrontarsi e condividere esperienze, e per creare connessioni che potranno portare ad importanti partnership internazionali.

Il progetto presentato da Confeserfidi prevede una serie di azioni concrete a tema green a sostegno delle imprese siciliane, che si svilupperanno con la realizzazione di workshop sulla filiera ecologica, con attività di audit e di supporto alle imprese in materia di sostenibilità, in attività di formazione a tema green tech rivolte agli imprenditori.

Sirugo “Appuntamento rappresenta avvio progetto”

Il dottor Dario Sirugo ha evidenziato come “l’appuntamento parigino rappresenta l’avvio di un progetto, della durata di un anno che, a partire dal prossimo marzo, prevede delle azioni concrete di sensibilizzazione nei confronti delle imprese al rispetto per l’ambiente e non solo; si tratta di rafforzare i criteri ESG nell’attività di impresa coniugando i fattori ambientali, sociali e di governance nelle valutazioni decisionali relativa alla crescita imprenditoriale. Questo progetto permetterà a ConfeserFidi di implementare e di fornire prodotti di consulenza nell’ambito dell’ESG ai propri soci e a nuovi potenziali clienti. I nuovi scenari economici impongo il rispetto di alcune caratteristiche principali da parte del mondo imprenditoriale, come la finanza sostenibile che al contempo abbia anche delle ricadute sociali, criteri “principi” questi, necessari per l’accesso al credito”.