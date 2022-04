Ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco Salvatore Cutrò

Sembra essere completato il quadro della sfida alle prossime amministrative di giugno a Trappeto, nel palermitano. Il prossimo 12 giugno alle urne i cittadini saranno chiamato a scegliere tra due candidati indaco. Dopo l’annuncio che era stato già dato diversi mesi fa dall’uscente Santo Cosentino, adesso ha ufficializzato anche il suo sfidante. Sarà Salvatore Cutrò, medico di 63 anni, consigliere comunale i carica, che come 5 anni fa tornerà a sfidare Cosentino. In quel caso fu battuto per soli 33 voti di distacco, conquistando 621 preferenze. Ma nella primavera del 2017 erano tra i candidati sindaco, adesso pare che saranno soltanto in due.

La conferma

E’ stato lo stesso Cutrò a confermare la sua ridiscesa in campo: “Comunico la mia discesa in campo come candidato sindaco di questo paese a cui mi legano sentimenti di profondo affetto e incondizionata amicizia. La mia candidatura nasce da legami consolidati di lealtà, trasparenza e collaborazione con il gruppo di minoranza Trappetesi, con diversi amici e attori della società civile. È questo sentimento di amore e di legame viscerale al territorio che mi porta a mettermi nuovamente in gioco, guidato dalla stessa passione di sempre e da nuove energie che risvegliano il mio orgoglio di essere Trappetese, figlio di questo paese”.

Progetto “trasversale”

Nessuno steccato politico o ideologico. Cutrò premette che non porrà alcun veto rispetto alle alleanze in vista del voto del 12 giugno: “Il nostro progetto politico – sottolinea – è aperto e intende essere trasversale. Per questo siamo e saremo aperti al dialogo finalizzato alla costruzione di un paese più attrattivo, maggiormente competitivo e capace di guardare al futuro”.

Chi è Cutrò

Nato e cresciuto a Trappeto, si è diplomato al liceo scientifico di Partinico e successivamente si è laureato in Medicina e Chirurgia all’università degli studi di Palermo. Da allora svolge la professione di Medico. E’ sposato ed ha una figlia. Nel novembre del 1993 è stato sindaco di Trappeto, appoggiato da una lista civica, ottenendo all’epoca 969 voti.