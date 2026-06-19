Da oggi e fino al 31 dicembre il personale in servizio delle forze armate e dei corpi militari e civili dello Stato potrà circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale extraurbano su gomma. Lo prevede il decreto firmato dall’assessore ai Trasporti e alla mobilità, Alessandro Aricò, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale del 28 maggio scorso in materia di personale ed enti locali. Come previsto dalla norma, al provvedimento ha dato parere favorevole la commissione Ambiente, territorio e mobilità dell’Assemblea regionale siciliana.

Quasi 2 milioni e mezzo per garantire questo servizio

Per l’esercizio finanziario 2026 è previsto uno stanziamento massimo di 2,4 milioni di euro destinato al rimborso dei titoli di viaggio relativi agli spostamenti di servizio. Tra i destinatari rientrano il personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Polizia, dei Vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale della Regione. La misura si estende anche ai dipendenti delle Prefetture, delle Dogane e dei monopoli e della Polizia locale, sia municipale che provinciale.

Aricò: “Misura particolarmente attesa”

“Con la firma di questo decreto – commenta l’assessore Aricò – diamo attuazione a una misura particolarmente attesa e che da una parte rappresenta un riconoscimento tangibile per chi ogni giorno si impegna a favore della collettività e, dall’altra, contribuisce a garantire un maggiore senso di sicurezza ai passeggeri sia durante il tragitto sia alle fermate. La Regione Siciliana conferma così la propria vicinanza a quanti svolgono con dedizione e senso delle istituzioni un ruolo essenziale per il territorio, garantendo loro un sostegno concreto nello svolgimento delle attività”.

Sbardella: “Provvedimento di buon governo”

“La gratuità del trasporto pubblico locale extraurbano su gomma per le forze armate e altre categorie militari e civili prevista dal decreto attuativo dell’assessore Alessandro Aricò è un provvedimento di buon governo che accogliamo con grande soddisfazione. Fratelli d’Italia, infatti, è da sempre concretamente dalla parte di chi svolge con grande dedizione e spirito di sacrificio un ruolo essenziale per il territorio e i cittadini” afferma Luca Sbardella, commissario regionale di FdI in Sicilia.

“Così come previsto dalla norma approvata dall’Ars la gratuità riguarda gli spostamenti di servizio e quindi viene garantito un sostegno importante al personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Polizia, dei Vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale della Regione. Bene anche l’estensione della misura ai dipendenti delle Prefetture, delle Dogane e dei monopoli e della Polizia locale, sia municipale che provinciale”.

Intravaia: “Supporto mconcreto”

“Si dà attuazione ad una misura – commenta il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia – sostenuta dal Governo regionale Schifani e approvata dal Parlamento regionale che supporta in modo concreto ed esprime gratitudine verso donne e uomini che ogni giorno svolgono con professionalità e spirito di sacrificio un compito fondamentale nel servizio ai cittadini”.