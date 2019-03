l'avanzata di Matteo Salvini

I consiglieri di circoscrizione Francesco Cardella, Francesco Paolo Scarlata, Salvatore Savoca passano alla Lega. I tre fanno parte della seconda circoscrizione palermitana che comprende le zone Oreto, Brancaccio, Ciaculli e Settecannoli.

L’adesione dei consiglieri è avvenuta alla presenza di Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e responsabile regionale enti locali, di Elio Ficarra, vice capogruppo del Carroccio a Sala delle Lapidi e responsabile enti locali per la provincia di Palermo, e di Andrea Aiello, vice presidente della V circoscrizione e vice coordinatore cittadino.

“Sono orgoglioso di aderire alla Lega – esordisce il neo consigliere leghista Cardella – perché siamo stanchi della vecchia politica. La nostra adesione – aggiunge Scarlata, che sarà il capogruppo – è un passaggio importante per l’attività che d’ora in avanti potrà essere fatta per la seconda circoscrizione. Abbiamo individuato in Matteo Salvini la politica del fare – conclude Savoca – secondo un modello che quando si assume un impegno, lo mantiene. Lavoreremo per i palermitani, con i palermitani, per risolvere i piccoli e grandi problemi quotidiani della nostra comunità territoriale”.

“La loro adesione alla Lega – dice Gelarda – è un ulteriore tassello del cammino di crescita inarrestabile del partito a Palermo, una città che ha diritto ad un governo del buonsenso ispirato alle politiche chiare e nette del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. A breve ci saranno nuove adesioni – aggiunge il capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale – perché i rappresentanti istituzionali cittadini a tutti i livelli hanno preso coscienza che Palermo è allo sbando e va ricostruita. Non possiamo restare ancora in balìa di una politica schizofrenica e dannosa – conclude Gelarda – come quella messa in atto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Orlando”.