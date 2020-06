“Tre omicidi prima della quarantena”, a Palermo si presenta il romanzo del Pm Nicola Aiello

Redazione di

24/06/2020

“Tre omicidi prima della quarantena” è il titolo del libro scritto dal giudice del Tribunale di Palermo Nicola Aiello, che sarà presentato dalla Fondazione Sant’Elia sulla terrazza del Loggiato San Bartolomeo in Via Vittorio Emanuele, a Palermo. “Tre omicidi prima della quarantena” (Nuova Ipsa Editore) sarà presentato sabato 27 giugno 2020 alle 17,30 da Angela Mattarella Fundarò, vicepresidente della Fondazione Sant’Elia, dall’autore, il magistrato Nicola Aiello, Leonardo Agueci, procuratore della Repubblica e dal giornalista Riccardo Arena. L’ingresso al Loggiato sarà limitato a massimo 0 persone e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Il libro di Nicola Aiello è un romanzo che trae ispirazione da Palermo ai tempi del coronavirus. Mentre l’epidemia dilaga, in città un serial killer uccide e mutila le sue vittime lasciando come firma i versi di una poesia e musica leggera italiana in sottofondo. Il pm Francesco Di Stefano non ha tempo da perdere, deve trovare l’assassino prima che colpisca ancora e prima che inizi la quarantena che conterrà il contagio ma che renderà tutto ancora più difficile. Tra un pranzo al volo al mercato del Capo e un bagno fuori stagione a Mondello, accompagnato dal suo inseparabile golden retriever Romeo, Di Stefano condurrà le sue indagini non rinunciando a succulenti tappe che formano un vero e proprio percorso gastronomico siciliano. Riuscirà il nostro pm a capire chi è lo psicopatico omicida che lo ha sfidato? Ma il destino gli ha riservato anche una piacevole sorpresa. Nicola Aiello è nato nel 1966 a Palermo, è ha fatto per quattro anni il Pubblico Ministero e poi il giudice per le indagini preliminari. Da quelle esperienze ha tratto molti episodi raccontati nel romanzo.

“Tre omicidi prima della quarantena” è il titolo del libro scritto dal giudice del Tribunale di Palermo Nicola Aiello, che sarà presentato dalla Fondazione Sant’Elia sulla terrazza del Loggiato San Bartolomeo in Via Vittorio Emanuele, a Palermo.

“Tre omicidi prima della quarantena” (Nuova Ipsa Editore) sarà presentato sabato 27 giugno 2020 alle 17,30 da Angela Mattarella Fundarò, vicepresidente della Fondazione Sant’Elia, dall’autore, il magistrato Nicola Aiello, Leonardo Agueci, procuratore della Repubblica e dal giornalista Riccardo Arena. L’ingresso al Loggiato sarà limitato a massimo 0 persone e sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Il libro di Nicola Aiello è un romanzo che trae ispirazione da Palermo ai tempi del coronavirus. Mentre l’epidemia dilaga, in città un serial killer uccide e mutila le sue vittime lasciando come firma i versi di una poesia e musica leggera italiana in sottofondo. Il pm Francesco Di Stefano non ha tempo da perdere, deve trovare l’assassino prima che colpisca ancora e prima che inizi la quarantena che conterrà il contagio ma che renderà tutto ancora più difficile. Tra un pranzo al volo al mercato del Capo e un bagno fuori stagione a Mondello, accompagnato dal suo inseparabile golden retriever Romeo, Di Stefano condurrà le sue indagini non rinunciando a succulenti tappe che formano un vero e proprio percorso gastronomico siciliano. Riuscirà il nostro pm a capire chi è lo psicopatico omicida che lo ha sfidato? Ma il destino gli ha riservato anche una piacevole sorpresa.

Nicola Aiello è nato nel 1966 a Palermo, è ha fatto per quattro anni il Pubblico Ministero e poi il giudice per le indagini preliminari. Da quelle esperienze ha tratto molti episodi raccontati nel romanzo.