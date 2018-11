Tre pescherecci multati dagli uomini della Capitaneria di Porto di Palermo. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati dalla guardia costiera.

Il primo natante è di Isola delle Femmine (Pa), aveva a bordo pesce non registrato nel giornale di cattura e un marittimo non annotato nel registro dell’equipaggio. In tutto ammontano a 180 i chili di prodotti ittici sequestrati e devoluti in beneficenza: 140 chili di spatole e 20 di mupe.

Gli altri due invece, iscritti nel registro di Porticello e di Palermo, erano abilitati a navigare entro 6 miglia dalla costa ma si erano spinti oltre il limite, motivo per cui sono stati sanzionati per sconfinamento.