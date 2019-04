I controlli degli agenti del commissariato Oreto

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha predisposto numerosi servizi di controllo nei confronti di esercenti, in particolare ricadenti nella giurisdizione del Commissariato di P.S. “Oreto-Stazione”, volti al riscontro di eventuali irregolarità amministrative ed all’accertamento, più in generale, di ogni forma di illecito nel commercio.

A coordinare i servizi gli agenti della sezione “Amministrativa” del Commissariato “Oreto-Stazione” che, coadiuvati da personale dell’Asp, hanno effettuato tre accessi ispettivi: il primo presso un esercizio commerciale nei pressi della Stazione Centrale, gli altri due presso esercizi commerciali nella zona adiacente la via Roma.

Pesanti le irregolarità riscontrate: in un’attività commerciale, nei pressi di via Lincoln, sono state contestate carenze igienico sanitarie con una sanzione per 2 mila euro; al gestore di un pub nei pressi di via Roma sono state contestate violazioni relative a carenze strutturali, autocontrollo incompleto, (con sanzione pari a 2.000 euro) inoltre l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per gli alimenti in cattivo stato di conservazione, con sequestro degli alimenti stessi.

Al gestore del terzo esercizio commerciale è stata contestata invece la mancanza dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, con l’elevazione di una sanzione di 400 euro, nonché violazioni per carenze strutturali ed autocontrollo con una sanzione pari a 2000 euro.

I servizi e le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni. Verifiche, infine, sono in corso per dissipare dubbi su alcune discrepanze emerse tra la disposizione strutturale del locale, documentata in certificazione e quella reale.