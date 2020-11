Indagini della squadra mobile

La Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip presso il Tribunale di Palermo, Danilo Giusino, 30 anni palermitano del quartiere Zisa, accusato di tre rapina (due consumate, ed una, l’ultima, tentata) ai danni di una farmacia nei pressi di piazza Campolo a Palermo.

I colpi sono avvenuti in danno della medesima farmacia dal 7 settembre e al 17 settembre 2020 ed hanno fruttato 940 euro al malvivente.

Le prime due rapine portate a termine da Giusino, perpetrate il 7 e l’11 settembre scorso, hanno seguito il medesimo copione: il malvivente, con spavalderia e sfrontatezza, travisato da un casco semi integrale (o cappuccio) e dalla mascherina chirurgica, pronunciando la frase: “dammi i soldi”, ha strattonato e spintonato il dipendente di turno facendosi consegnare il denaro contante riposto nella cassa e dandosi poi a precipitosa fuga.

La terza rapina, tentata, perpetrata lo scorso 17 settembre, ha visto lo stesso rapinatore fare ingresso all’interno della farmacia e minacciare con un coltello da cucina il dipendente di turno. Nell’occasione, è stata la reazione del commesso a mettere in fuga il malfattore.

Il paziente e tenace lavoro effettuato durante le indagini dai poliziotti della Squadra Mobile ha permesso di ottenere importanti riscontri investigativi in ordine alla responsabilità di Giusino: infatti, attraverso la scrupolosa ricognizione dei sistemi di video sorveglianza insistenti all’interno ed all’esterno della farmacia, la profonda conoscenza del territorio e degli ambienti criminali locali da parte degli investigatori, la minuziosa descrizione fisica fornita dai testimoni e, non ultimo, l’importante dettaglio fornito da uno dei dipendenti, riguardo la presenza sul braccio del malvivente, di un tatuaggio raffigurante un rosario (che lo stesso aveva messo in bella vista sui suoi profili social), è stato possibile associare un volto e un nome al rapinatore.

Giusino rintracciato a casa è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.