E' giunto accompagnato dalla madre, i segni di violenza sarebbero evidenti

Un ragazzino di 13 anni si è presentato con la mamma sabato sera all’ospedale Di Cristina di Palermo dopo essere stato violentato da un uomo di 40 anni. Questo è quanto il piccolo ha raccontato ai sanitari dell’ospedale. Sulla vicenda sta indagando la polizia.

Il ragazzino è stato ricoverato per tutti gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende i segni delle violenze sarebbero evidenti. Fra oggi e domani verrà dimesso. A quanto pare l’aggressore non sarebbe un familiare ma un conoscente della vittima che avrebbe attirato il ragazzino in casa sua per poi abusarne. Il 13enne sarebbe riuscito a scappare e a correre a casa dove ha raccontato tutto alla mamma.

Picchiato per strada, in carcere con l’accusa di avere violentato una ragazza

Era rimasto vittima di un pestaggio a Bagheria poi un giovane di 21 anni è stato arresto e trasferito al carcere di Pagliarelli con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Alcuni giorni fa gli agenti di polizia quando sono riusciti a rintracciare i tre aggressori hanno iniziato una nuova indagine. Il padre della ragazza ha detto agli agenti che il giovane avrebbe violentato la figlia durante una serata al Country. Così in tre il padre, il fratello e una terza persona hanno atteso che il giovane uscisse dal salone da barba per picchiarlo.

Era lo scorso 9 maggio. E proprio per quei fatti un ragazzo di 21 anni è stato arrestato e portato in carcere al Pagliarelli. Il pestaggio del giovane sembrava una delle tante che si registrano in questi periodi a Palermo e provincia.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti. Il ragazzo, stordito e sanguinante, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per accertamenti. Al termine degli esami i medici gli hanno dato una prognosi di 20 giorni e lui, preferendo andare via, ha firmato per le dimissioni ed è tornato a casa. Alla luce di quanto emerso il sostituto procuratore Clio Di Guardo, che fa parte del pool di magistrati del dipartimento “fasce deboli”, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita la scorsa settimana.