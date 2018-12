gli appuntamenti

Oggi 19 dicembre, ospiti dei locali del Teatro Mediterraneo Occupato (via Martin Luther King- Fiera del Mediterraneo) , il Centro Zabùt – centro studi e documentazione lotte sociali insieme con l’Associazione ” Altroquando” e la biblioteca Salvatore Rizzuto Adelfio organizzano, in occasione del trentennale della scomparsa del fumettista Andrea Pazienza, un’iniziativa culturale con dibattito, mostra ed estemporanea di fumetti per celebrare il poliedrico artista e la sua opera a fumetti.

Una breve e prolifica carriera improntata al parossismo, in cui l’autore di Pompeo, Zanardi, Penthotal ha generato un mito personale e artistico che ancora non manca di affascinare lettori, autori, e persino gli editori specializzati in quella forma di comunicazione particolare e complicatissima che è il fumetto, del quale lui è stato un indiscutibile protagonista in un’era molto delicata per l’Italia, a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80.

Alle 18.30 è prevista una tavola rotonda a cui parteciperanno il Centro Zabut, il docente di storia del fumetto Camillo Bosco, Filippo Messina dell’Associazione “Altroquando” e della Biblioteca Salvatore Rizzuto Adelfio, il fumettista palermitano Francesco Prenzy Chiappara, il fumettista palermitano per “Marvel Comics” Marco Failla. In contemporanea sarà allestita una mostra di fumetti a cura di Francesco Prenzy Chiappara, Lucio Luciop Passalacqua, Marco Failla, Ester Cardella, Andrea Fedele. A fine dibattito, durante l’aperitivo, si darà una estemporanea di fumetti per amatori e appassionati.