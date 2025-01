Il Tribunale di Marsala, sezione Civile e Lavoro, ha confermato il diritto al pagamento dello straordinario di quattro dipendenti dell’Asp di Trapani, supportato dal sindacato Nursind, per i turni svolti nei festivi infrasettimanali. Secondo l’azienda i dipendenti non avevano diritto a tale indennità in quanto tra l’altro non l’avevano richiesta.

L’Asp dovrà pagare un totale di circa mille euro più le spese legali. Nel dispositivo del giudice Cinzia Immordino viene dunque ribadito il diritto degli operatori sanitari a ricevere una maggiorazione in busta paga. “La ratio della maggiorazione – si legge – va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo”.

Per Salvo Calamia, segretario provinciale del Nursind, “il risultato sancisce un principio a nostro avviso sacrosanto a tutela dei lavoratori, cioè che il lavoro nei festivi va pagato a prescindere da ogni richiesta. Gli uffici hanno già proceduto con l’erogazione delle somme e questa è una grande vittoria del Nursind. Ringraziamo l’avvocato De Angelis che ci ha supportato e invitiamo tutti i colleghi a segnalare ingiustizie e storture per garantire loro le giuste tutele contrattuali”.