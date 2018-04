In concomitanza con le elezioni per il rinnovo della RSU

Il Dirigente del Settore Tributi comunica che nei giorni di martedì 17 (dalle 11 alle 14), mercoledì 18 (dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17.30) e giovedì 19 aprile (dalle 9 alle 14) le attività di front-office e di call center degli sportelli informativi di Piazza Giulio Cesare 6 (lato mare) e di via Ausonia 67, presso il Polo Tecnico, potrebbero subire dei disservizi, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo della RSU.