il 4 dicembre

Martedì 4 dicembre, alle 21, il Trio clarinetto, piano e body percussion con Alessandro Carbonare, Monaldo Braconi e Salvo Russo sarà protagonista sul palco del Politeama Garibaldi.

L’Associazione Siciliana Amici della Musica regala l’originale live performance interattiva a famiglie e under 30, che potranno assistere gratuitamente. Il concerto prevede il coinvolgimento attivo del pubblico che, guidato dagli stessi musicisti, utilizzerà il proprio corpo per “far musica”.

Al protagonista centrale, il clarinettista Alessandro Carbonare, si affiancheranno il pianista Monaldo Braconi e il body percussionist Salvo Russo. Sarà un viaggio inedito basato sull’improvvisazione e sulla contaminazione, in cui verrà mantenuta solo una traccia di brani di Bernstein (del quale quest’anno si celebra il centenario dalla nascita), Gershwin, Mannino, Zappa e Sollima. Quest’ultimo verrà rappresentato con una prima esecuzione a Palermo del suo LAM per clarinetto, pianoforte e body percussion.

Con il termine body percussion si indica la produzione sonora attraverso la percussione del proprio corpo: così come gli strumenti a percussione producono dei suoni quando vengono percossi, sfregati o agitati, anche il corpo umano può essere utilizzato per questo fine. Un approccio alla musica che parte dal corpo inteso come “primo e autentico strumento musicale” che abbiamo a disposizione. E il pubblico presente in sala sarà “utilizzato” proprio come cassa di risonanza per alcuni movimenti.

Non ci sarà alcun copione scritto, ma sarà dato spazio all’improvvisazione, alla “spontaneità del momento”, come hanno sottolineato i musicisti.

“Si tratta di uno dei tanti progetti folli che ci divertiamo a mettere in scena insieme ad Alessandro Carbonare nel nostro ormai ventennale sodalizio artistico – spiega Monaldo Braconi –. Come il trio jazz, formato da un contrabbassista jazzista, Alessandro, clarinettista poliedrico classico e me, nella veste di pianista esclusivamente classico. Altro progetto è stata la messa in scena dell'”Histoire du Soldat” di Stravinskij in trio clarinetto, violino e pianoforte con voce recitante. Il nostro scopo – continua Braconi – è quello di divertire divertendoci”.

Per poter usufruire degli ingressi gratuiti, disponibili fino a esaurimento posti, occorre prenotarsi attraverso il sito www.amicidellamusicapalermo.it