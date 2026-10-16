È morto Antonino Fortunato, 65 anni, prima vittima della tromba d’aria che il 9 ottobre scorso si è abbattuta a Marsala, nel Trapanese.

L’uomo era insieme alla moglie, quando il forte vento ha travolto l’auto su cui viaggiavano, portandola completamente fuori strada.

La donna è stata estratta dalla vettura e, oltre alla paura e lo shock, ha riportato alcune ferite guaribili in pochi giorni. L’uomo invece è stato portato al Civico di Palermo, ma non ce l’ha fatta a causa dei traumi subiti e delle gravi ferite.