Zum Lc si aggiudica il centrale

Ieri all’ippodromo della Favorita, nella giornata di corse al trotto riservata ai gentleman (i proprietari-guidatori), testa a testa tra Rosolino Lo Giudice e Andrea Sessa con quest’ultimo che chiude con mezzo punto in più rispetto all’avversario (14,5 a 14) nella classifica finale.

Lo Giudice centra il successo alla seconda corsa con Asciano; Sessa alla quinta con Best Love Amg. A fare la differenza i piazzamenti nelle altre gare. Nel centrale successo di Ivan Grasso in sullky a Zum Lc, che vince in 1.15.1 davanti a Vacanza Jet e Zonk di Girifalco.

Di seguito i risultati completi delle sette corse disputate ieri.

Prima Corsa

1 N.10 Benhur Daniel S. Pampillonia 1.16.4

2 N.15 Batman Grif

3 N.1 Biagio Chuck Sm

Seconda Corsa

1 N.6 Asciano R. Lo Giudice 1.14.5

2 N.9 Utopia Jet

3 N.1 Akthar Op

Terza Corsa

1 N.5 Zorro Gual M. Lazzara 1.16.0

2 N.7 Alba dell’Est

3 N.1 Aldo Baglio

Quarta Corsa

1 N.9 Colinass B. Ingardia 1.16.4

2 N.6 Cannibal Fi

3 N.13 Carinissima Op

Quinta Corsa

1 N.8 Best Love Amg A.Sessa 1.15.6

2 N.11 Blue Sky Pax

3 N.6 Bono Jet

Sesta Corsa

1 N.7 Splendeur Joyeuse G. Di Venti 1.17.5

2 N.13 Ungaretti Ors

3 N.9 Anastasia Grif

Settima Corsa (centrale)

1 N.6 Zum Lc I. Grasso 1.15.1

2 N.7 Vacanza Jet

3 N.9 Zonk di Girifalco

Classifica finale giornata Gentleman

1. Sessa 14.5

2. Lo Giudice 14

3. Ingardia 13

4. Grasso 11

5. Lazzara 11

Foto Maria Luisa Ferraro