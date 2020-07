I carabinieri del Cites

In via Egeria a Palermo i carabinieri forestali hanno trovato in una proprietà privata un iguana lunga un metro.

Ai militari era arrivata una segnalazione sulla presenza dell’animale tutelato dalla convenzione di Washington.

L’animale era sprovvisto di microchip è stato sequestrato e trasferito al Bioparco di Carini.

Sempre i carabinieri forestali hanno recuperato un pitone reale a Palermo. L’esemplare lungo un metro e mezzo è stato trovato tra via Malaspina e via Marconi. La sua presenza è stata segnalata da alcuni residenti.

Proprio come successe due anni fa nella stessa zona tra via Catania e via Cusmano. Allora a segnalare la presenza dell’animale era stato un fruttivendolo.

Allora come adesso i serpenti sono stati affidati al Bioparco di Carini. Evidentemente in zona c’è qualcuno che ama tenere in casa i serpenti.