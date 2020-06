Indagini in corso dei carabinieri

Magistratura in lutto. Tragedia nella tarda serata di lunedì in un appartamento di via Cavour a Lecco, in pieno centro città, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita dal Pubblico Ministero Laura Siani, 44 anni, figlia del musicista Dino Siani e sorella dell’ex sindaco di Mandello del Lario Giorgio Siani, poi consigliere comunale a Lecco.

Il magistrato è stato trovato privo di vita in circostanze che il sopralluogo effettuato in serata dai Carabinieri ha cercato di chiarire, l’ipotesi più plausibile sembrerebbe quella di un drammatico gesto volontario.

Il fatto è accaduto nell’appartamento dove il Pm abitava, al primo piano di un palazzo della storica via del centro.

Prima di arrivare a Lecco era stata in servizio a Palermo e prima ancora a Lodi. La salma è stata trovata la scorsa notte su segnalazione di un vicino di casa. Sono intervenuti il procuratore capo Antonio Chiappani con i suoi più stretti collaboratori e i carabinieri. Sono ancora in corso indagini per risalire alle esatte modalità e cause dell’accaduto.

Negli anni in cui ha lavorato in città si è occupata soprattutto di reati contro la pubblica amministrazione, con il procuratore aggiunto Sergio Demontis, ma anche di mafia, con l’aggiunto Salvatore De Luca.

Il pm Siani aveva lavorato anche al blitz che, l’8 febbraio, aveva colpito il clan dell’Arenella, in particolare con l’arresto del boss Gaetano Scotto.