Sono stati trovati un paio di jeans e una cintura nel corso delle ricerche di Giuseppe Liotta, il medico scomparso nel corleonese.

A scoprirli in località Gole del Drago sono stati gli uomini del soccorso alpino. In mattinata era stato recuperato un giubbotto in contrada Scalilli, dove c’è un deposito di munizioni dell’Esercito.

Le ricerche stanno continuando. Il punto sulla situazione è stato fatto in un incontro in prefettura.

Insieme ai vigili del fuoco e ai forestali sono impegnate anche le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino della stazione Palermo-Madonie sono impegnate da ieri nelle zone tra Ficuzza e Corleone nella ricerca del medico palermitano del quale non si hanno più notizie dalla sera del 3 novembre, giorno dell’alluvione.

La ricerca è resa difficoltosa dal terreno argilloso che circonda le rocche carbonatiche di Rao. Le operazioni hanno interessato principalmente le forre delle “Gole del drago”.