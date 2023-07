Un uomo di 69 anni è stato trovato in casa morto dai vigili del fuoco di Palermo in via Cerami. Il pensionato viveva da solo ed era deceduto da alcuni giorni. A lanciare l’allarme i sanitari del 118. Le squadre di soccorso sono intervenute nell’abitazione che si trova nella zona di via Perpignano e hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione.

Il dramma a Belvedere

Dramma a Belvedere, nella zona nord di Siracusa, a seguito del ritrovamento del cadavere di un uomo di 46 anni, di Siracusa. E’ un agente commerciale e secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia potrebbe trattarsi di una morte naturale, stando ai primi rilievi compiuti dagli inquirenti, che hanno escluso l’ipotesi del suicidio.

L’uomo si trovava in un fondo agricolo, di sua proprietà, e a lanciare l’allarme sarebbe stata la moglie, preoccupata del mancato rientro del marito. Quando i soccorritori sono arrivati nell’appezzamento di terreno, per la vittima non c’era più nulla da fare, in ogni caso è stata aperta una inchiesta per fugare ogni dubbi sulla morte del 46enne.

Uomo trovato morto in casa a Lercara Friddi

Un uomo di 76 anni è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco a Lercara Friddi. A lanciare l’allarme sono stati i sanitari del punto territoriale di emergenza che non lo hanno visto per i controlli e per le medicazioni.

L’anziano si era da poco operato al cuore e veniva seguito nel centro medico. Ha saltato due giorni le visite e così i sanitari hanno chiesto l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco per verificare le condizioni del paziente.

I vicini non lo aveva visto in giro. E così i pompieri sono entrati in casa. Sono intervenuti i sanitari del l118, ma non c’è stato nulla da fare. Purtroppo l’uomo era morto. In casa sono state trovate tracce di sangue. Il medico legale ha stabilito che la morte è avvenuta per cause naturali.