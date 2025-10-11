“Non sappiamo quando è morto Giovanni Cuvello. La causa della morte. Cosa ha fatto in tutti questi giorni che lo cercavamo fuori dall’ospedale. Come mai è stato trovato in un locale tecnico dell’ospedale Villa Sofia?”

Sono alcune delle domande che i parenti dell’anziano sparito dal pronto soccorso di Villa Sofia e trovato ieri morto in una stanza al nono piano hanno inserito nella denuncia presentata questa mattina ai carabinieri della stazione Palermo Falde.

“Nostro fratello – dicono i familiari – è stato trovato ieri pomeriggio in quella stanza. Non ci sarebbero state tracce della sua presenza. La stanza era pulita. Come è possibile se è rimasto lì dieci giorni. Abbiamo presentato querela contro i responsabili del pronto soccorso. I medici ci hanno allontanato perché non è prevista la presenza di pazienti e poi se lo sono persi. Ma come è possibile che accada una cosa simile”.

I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche e dovranno acquisire come richiesto nella querela i video all’interno dell’ospedale per cercare di ricostruire gli spostamenti di Cuvello in tutti questi giorni che è rimasto in ospedale.

“Abbiamo trovato mio fratello nudo in camera mortuaria e nessuno ci ha detto nulla. Ci sentiamo presi in giro – aggiungono i fratelli che adesso chiedono di conoscere la verità sulla morte del loro caro – Ancora non abbiamo celebrato i funerali né li abbiamo programmati. Il corpo è ancora nella camera mortuaria dell’ospedale Villa Sofia”.