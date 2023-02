Un uomo è stato morto in casa in cortile Benso a Palermo dai vigili del fuoco non distante da piazza Amendola. E’ arrivata una segnalazione e i pompieri sono entrati in casa.

Non appena hanno aperto la porta e sono entrati in casa hanno visto l’uomo morto, un romeno di 60 anni.

Sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno indagando sulla morte. Non ci sono segni di effrazione alle finestre e alla porte e pare che il romeno vivesse da solo.

I poliziotti stanno cercando di rintracciare i parenti per cercare di capire cosa fosse accaduto in casa.