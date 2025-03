Truffa del finto carabinieri nel Palermitano. A Misilmeri una pensionata di 89 anni è stata truffata. Una telefonata ha annunciato un incidente causato dal nipote e che lui fosse il responsabile del ferimento di una ragazza che in condizioni gravi era stata ricoverata in ospedale.

Per questo motivo il nipote si trovava in stato di fermo in un commissariato di polizia. A questo punto come sempre accade arriva la richiesta di soldi per pagare la cauzione e fare uscire il parente. Una pratica che in Italia non esiste. Le venivano chiesti soldi e per prenderli si sarebbe presentato un avvocato.

La donna in preda al panico ha consegnato denaro e gioielli per 10 mila euro. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire ai truffatori.