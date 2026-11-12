Ancora la formazione al centro delle indagini della guardia di finanza. E’ stata scoperta una presunta truffa sui fondi per la formazione tra Catania, Palermo e Siracusa.

La guardia di finanza ha sequestrato 3 milioni di euro. Undici le persone e nove le società coinvolte nell’inchiesta per presunta truffa aggravata della procura etnea. Secondo gli investigatori, le imprese avrebbero ottenuto contributi pubblici per corsi di formazione mai svolti, coinvolgendo circa 475 lavoratori.

Le società hanno sede principalmente nel Catanese. Secondo l’accusa, le imprese avrebbero ottenuto contributi attraverso il Fondo nuove competenze (la misura promossa dal ministero del Lavoro per aiutare le aziende private ad adattarsi ai processi di transizione digitale attraverso la formazione dei dipendenti) dichiarando corsi che, in realtà, non sarebbero mai stati svolti o sarebbero stati erogati soltanto formalmente, per un totale di circa 475 dipendenti coinvolti.

L’operazione ha portato in particolare all’esecuzione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dispone il sequestro preventivo di 1,6 milioni di euro nei confronti degli indagati e delle società coinvolte, oltre a un ulteriore sequestro di circa 1,4 milioni di euro a carico di otto imprese, a titolo di responsabilità amministrativa.