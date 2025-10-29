I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi di Palermo, hanno arrestato, in flagranza di reato, un napoletano di 44 anni, accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana, utilizzando il “metodo del finto carabiniere”. I militari attraverso i profili social sono riusciti stabilire che l’uomo, già indagato per simili truffe, fosse nel capoluogo siciliano.

L’arrestato, fingendosi un carabinieri, si è presentato a casa dell’anziana vittima, simulando lo svolgimento di indagini per presunte rapine commesse con l’utilizzo dell’autovettura intestata al fratello della donna che, nel frattempo, veniva contattato telefonicamente da alcuni complici e invitato a presentarsi in caserma.

La donna ha consegnato tutti i gioielli dal valore di 10 mila euro che, sono stati prelevati dal 44enne con la scusa di doverli confrontare con quelli rubati. Non appena uscito da casa della vittima ha trovato i carabinieri che hanno recuperato la refurtiva restituita all’anziana e portato l’uomo nel carcere di Pagliarelli in attesa della convalida.