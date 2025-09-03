Il Ponte sullo Stretto non può essere considerato una infrastruttura militare e dunque non può essere conteggiato nella spesa che l’Italia affronta a vantaggio del bilancio Nato. Insomma la spesa del ponte non può essere inserita in quel 5% di contribuzione alla spesa militare Nato.

Sembra essere questa l’idea degli stati Uniti guidati dal Presidente Donald Trump, che in qualche modo avverte l’Italia e il governo meloni intenzionato a mettere quella spesa proprio nel bilancio de 5% Nato.

L’idea del Ponte come infrastruttura militare

L’idea che il ponte sullo stretto vada considerata una infrastruttura militare è stata espressa da tempo e parte dal generale Roberto Vannacci, eurodeputato italiano eletto come indipendente fra le fila della Lega.

Il concetto il generale lo ha espresso a Messina nel giugno scorso: “Si parla dell’aumento delle spese per la difesa – ha spiegato – e il ponte potrà essere utilizzato all’interno del programma Military Mobility della NATO”. In questo contesto, l’infrastruttura assumerebbe un ruolo strategico per lo spostamento rapido di mezzi ed equipaggiamenti lungo i corridoi europei. L’opera, dunque, potrebbe infatti diventare anche un asset militare strategico, capace di rafforzare il posizionamento dell’Italia nei programmi logistici della difesa europea e atlantica.

Idea sposata dal governo Meloni

Una idea sposata dal governo meloni che intenderebbe inserire ls spesa per il Ponte nel conteggio del proprio contributo alla Nato che, per impegni con gli Usa, deve raggiunge il 5% del Pil. Con il Ponte la contribuzione italiana schizzerebbe ben oltre il 5% per anni.

Lo stop degli USA

Ma adesso arriva lo stop degli usa a questa impostazione attraverso una dichiarazione dell’ambasciatore USA alla Nato, Matthew Whitaker che affida a Bloomberg il suo pensiero riportando una impostazione proveniente direttamente dal presidente USA. Gli Stati uniti “Non approvano contabilità creative per raggiunge il 5% di contribuzione Nato. E’ molto importante che il 5% si riferisca specificamente alla difesa e alle spese correlate”. insomma niente Ponte nei conteggi