L’Associazione Siciliana Amici della Musica inaugura i festeggiamenti per il suo centenario con “Tucidide. Atene contro Melo”, in scena giovedì 19 giugno alle 21.00 al Teatro di Verdura di Palermo. L’evento, pensato dal direttore artistico Giovanni Sollima, mette in dialogo letteratura e suono per riflettere sull’eterno conflitto tra potere e giustizia.

Una Produzione Di Prestigio

Lo spettacolo arriva a Palermo dopo i sold-out al Teatro Antico di Taormina, all’Auditorium Parco della Musica di Roma e, lo scorso 4 giugno, al Teatro alla Scala di Milano. Sul palco, accanto a Alessandro Baricco, autore, regista e voce narrante, le attrici Stefania Rocca e Valeria Solarino interpretano rispettivamente le parti degli Ateniesi e dei Meli. La direzione dei 100 Cellos è affidata a Enrico Melozzi, mentre Giovanni Sollima firma e interpreta le musiche originali.

Il Dramma Di Tucidide

Il testo attinge alle pagine più vive de La guerra del Peloponneso, dove Tucidide descrive l’ambasciata ateniese inviata a Melo prima dell’assedio del 416 a.C. La feroce dialettica sulla forza del diritto contro il diritto della forza risuona oggi con sorprendente attualità, in un contesto internazionale segnato da conflitti e negoziati di pace.

Un Cast Stellare

«Per le festeggiare i cento anni degli Amici della Musica di Palermo – commenta Sollima – non si poteva non pensare ai 100 Cellos e alla loro straripante energia! Il progetto è particolare: una riscrittura – ricca di riflessioni e spunti estemporanei – da Tucidide. Atene contro Melo curata da Alessandro Baricco, con le mie musiche originali e che vedrà in scena lo stesso Baricco con Stefania Rocca, Valeria Solarino, me stesso al violoncello ed Enrico Melozzi alla direzione dei 100 Cellosۛ».

Centouno violoncelli diventano così scenografia e coro: ora flotta ateniese, ora esercito con archetti-lancia e strumenti-scudo, creando un impatto visivo e sonoro unico.

La Musica Come Scena

Le partiture di Sollima fondono minimalismo contemporaneo e richiami alla tradizione mediterranea, amplificando la tensione del dibattito tra i personaggi. La massa orchestrale dei 100 Cellos avvolge il pubblico trasformando il teatro all’aperto in un’arena emotiva.

Biglietti E Informazioni

I biglietti (da 30 a 70 euro) sono in vendita su TicketOne e sul sito www.amicidellamusicapalermo.net. Il botteghino del Teatro di Verdura aprirà un’ora prima dello spettacolo.

