Donate alla scuola le attrezzature sportive

Mercoledì 18 marzo alle ore 10.30, a Palermo, prende forma una nuova tappa del progetto “TumìAmì”, iniziativa che punta a trasformare lo sport in uno strumento di inclusione sociale.

L’appuntamento si svolgerà presso il plesso Madre Teresa di Calcutta in via Maqueda 53.

Protagonisti saranno gli studenti dell’ICS Perez Madre Teresa di Calcutta, coinvolti in un percorso che unisce attività sportiva e crescita personale.

Il progetto è promosso dalla LIFE and LIFE ETS, capofila dell’iniziativa, insieme al partner sportivo Associazione Sportiva Dilettantistica Piume d’Argento Badminton Club.

Il sostegno economico arriva dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che finanzia interventi dedicati ai giovani in situazioni di vulnerabilità.

Durante l’evento saranno presenti La Dirigente scolastica dell’ICS Perez Madre Teresa di Calcutta di Palermo Sabrina Marino; il Presidente dell’Associazione sportiva Piume D’Argento Paolo Caracausi e la Vice Presidente di Life and Life Organizzazione Umanitaria Internazionale Valentina Cicerello.

L’ICS Perez Madre Teresa di Calcutta partecipa al progetto come partner ufficiale. La scuola non è solo sede dell’evento, ma parte attiva del processo educativo.

Durante la mattinata verranno consegnati attrezzi sportivi, che consentiranno di proseguire nel tempo le attività avviate.

La giornata includerà un momento pratico. Gli studenti saranno coinvolti in una partita dimostrativa di badminton, disciplina scelta come simbolo del progetto.

Un progetto rivolto ai giovani più fragili

Il progetto nasce con un obiettivo preciso: offrire opportunità concrete a minori e giovani maggiorenni ancora inseriti nel sistema scolastico che vivono condizioni di fragilità sociale o si trovano esposti al rischio di devianza.

Attraverso lo sport, i ragazzi trovano uno spazio strutturato dove sperimentare regole, collaborazione e rispetto. Il campo diventa così un luogo educativo, capace di incidere anche sul percorso scolastico e relazionale.

Una giornata che unisce sport e scuola e che lascia un segno concreto, aprendo per questi studenti nuove possibilità di crescita dentro e fuori dal campo.