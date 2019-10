Dall'11 al 13 ottobre

Una tre giorni dedicata all’informazione del tumore metastatico al seno, 11, 12, 13 ottobre con Europa Donna Italia, l’Associazione Serena in collaborazione con la Maddalena.

In programma venerdì a Palazzo dei Normanni una tavola rotonda sul “tumore mammario non una sola entità ma tante malattie diverse – Convivere con un tumore mammario avanzato: una malattia in fase di cronicizzazione”. La tavola rotonda sarà condotta dalla voce degli specialisti, tra cui anche Vittorio Gebbia, l’introduzione sarà curata dalla dott.ssa Carmela Amato dell’Associazione Serena a Palermo Onlus.

Nel corso dell’incontro, si terrà un interessante talk show con le risposte di E. Bajardi Arrivas, V. Leonardi e Maria Rosaria Valerio.

Sabato 12 l’informazione su questa malattia in netta espansione si sposterà al Liceo Classico Vittorio Emanuele II, mentre domenica 13 alla Maddalena grazie ad un incontro coi pazienti e operatori degli ospedali.

Europa Donna Italia è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 1994 a Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European School of Oncology.

Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere efficacemente alle esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi come il principale movimento di opinione sul tema.

Negli anni, Europa Donna si è gradualmente diffusa anche in altri Paesi: la coalizione è oggi presente in 47 nazioni. Europa Donna Italia rimane il punto di riferimento a livello italiano. Associa persone, enti ed aziende e rivolge le sue attività a tre interlocutori principali: le donne, coinvolte in prima persona grazie alla propria rete composta da 152 associazioni locali, le istituzioni e la comunità scientifica.