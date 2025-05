Non solo mare ma anche turismo della montagna in Sicilia. L’isola punta sulla valorizzazione del suo prezioso patrimonio montano come chiave strategica per un turismo diversificato e sostenibile.

Il progetto

Un progetto ambizioso che prende forma grazie ai 3,9 milioni di euro stanziati dal ministero del Turismo nell’ambito del progetto “Montagna Italia” (Psc/Funt) destinati alla promozione turistica, al potenziamento delle infrastrutture e alla fruizione sostenibile dei territori montuosi dell’Isola. I fondi sosterranno due importanti interventi: il recupero del “Bio Rifugio Cubania” nel Parco dell’Etna e il progetto “I Monti delle Terre Normanne” nella riserva naturale orientata del Bosco della Ficuzza. Il primo intervento riguarda la riqualificazione della struttura turistica situata nel Comune di Milo, in provincia di Catania, all’interno del Parco dell’Etna in contrada Giarrita-Cubania, a 1.500 metri sul livello del mare. Il secondo progetto prevede una strategia turistica integrata per la riserva della Ficuzza, nel Palermitano, con interventi innovativi per riqualificare l’offerta turistica e l’attrattività territoriale, promuovendo la sostenibilità ambientale anche attraverso la digitalizzazione delle informazioni turistiche relative al patrimonio naturale, storico e culturale.

La collaborazione con il Ministero

“Grazie alla proficua collaborazione con il ministero – commenta l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata – e alle costanti interlocuzioni istituzionali con il mio assessorato, sono stati approvati questi due progetti che costituiscono un importante passo avanti per la valorizzazione turistica dei territori montani siciliani attraverso il potenziamento delle infrastrutture e la promozione di una fruizione sostenibile delle nostre montagne. Si tratta di un’opportunità significativa per potenziare il turismo montano e sostenibile della nostra regione, intervenendo sia sulle infrastrutture che sulla qualità dell’offerta e sull’attrattività complessiva del territorio. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento alla ministra Daniela Santanchè per l’attenzione dedicata ai nostri territori, in una visione integrata che mira a creare un’offerta turistica di eccellenza in tutto il Paese”.