Turismo, Enza Costantino confermata per la terza volta presidente Unpli Palermo

19/07/2020

Enza Costantino è stata confermata con voto unanime alla guida dell’Unpli (Unione nazionale delle Pro Loco) Palermo. La votazione si è tenuta ieri mattina (18 luglio) nell’atrio del palazzo d’Aumale a Terrasini. Per la presidente Costantino, che è anche responsabile della Pro Loco Capaci, questo sarà il suo terzo mandato: “Sono felice di poter continuare il lavoro portato avanti negli ultimi 7 anni. Il nostro territorio, a particolare vocazione turistica, sta pagando particolarmente le conseguenze del lockdown causato dall’emergenza Covid 19. Il compito delle Pro Loco è quindi ancora più importante e delicato. Occorre ideare iniziative mirate per promuovere il turismo nel rispetto delle normative vigenti. Confidando però che presto l’emergenza rientri e potremo riprendere a pieno regime la programmazione delle nostre attività al servizio del territorio”. Il nuovo consiglio provinciale è costituito da Rosario Bonfiglio (Pro Loco Polizzi Generosa), Angela Ciminello (Pro Loco Lercara Friddi), Giovanni Dragotto (Pro Loco Belmonte Mezzagno), Antonina Imboccari (Pro Loco Pro Loco Santa Flavia), Matteo Maria Lo Duca (Pro Loco Cesarò Partinico), Giacomo Sacco (Pro Loco Geraci Siculo), Giuseppe Trupiano (Pro Loco Terrasini), Pasquale Vaccaro (Pro Loco Jato). I componenti del collegio dei probiviri sono invece Nicolò Cusumano (Pro Loco Castelnuovo), Mariano Biagio Murgia (Pro Loco Petralia Sottana), Giovanni Panzica (Pro Loco Caccamo). Mentre Leonardo Torrisi (Pro Loco Balestrate) è stato eletto all’Organo di controllo provinciale. In un momento di crisi globale del Turismo che in sicilia non ha fatto eccezione ma proprio mentre l’isola può tyen tare la ripartenza grazie alla basse incidenza del contagio da covid19 il ruolod elle pro loco per la promozione del territorio può diventare ancora piàù importante proprio a frionte di una probabile e sperata crescita del turismo di prossimità che negli ultimi anni era andao scemando rischiando di rendere meno rilevante proprio il ruolo di struttiure come le Pro Loco. Una sfida che adesso diventa ancora più importante di quanto già non fosse

