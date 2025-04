Periodo nero per i turisti in Sicilia, sempre più spesso al centro di incidenti di varia natura. Un turista americano di 61 anni è morto durante una escursione alla Rocca di Cefalù. L’uomo in gita con la moglie era arrivato in cima quando, improvvisamente, è caduto per terra. Sono intervenuti i sanitari del 118 con il Rianimatore che hanno dovuto fare alcune centinaia di metri a piedi. Hanno raggiunto l’uomo ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è arrivato anche il Soccorso Alpino che, per ridurre al minimo i tempi di recupero dell’uomo, ma giunti sul posto, i tecnici del SASS hanno trovato i sanitari del 118 che, nel tentativo di rianimare il turista, ne avevano constatato il decesso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Cefalù, dopo il via libera del pubblico ministero di turno alla Procura di Termini Imerese, gli uomini del Soccorso Alpino ne hanno trasportato la salma a spalle fino alla strada sottostate.

Altro intervento giorni addietro

Due giorni fa, sempre alla Rocca di Cefalù era andato in scena un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’82esimo Centro SAR (Search & Rescue) dell’Aeronautica Militare per recuperare una turista straniera infortunata.

La donna, una ventiduenne francese, era in escursione insieme ad un’amica quando, nei pressi del tempio d Diana, è scivolata procurandosi la sospetta frattura scomposta della caviglia sinistra.

Non essendo in grado di proseguire a piedi, la compagna ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112.

La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il

Soccorso Alpino che, per ridurre al minimo i tempi di recupero dell’infortunata, ha chiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione a livello nazionale.

Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH-139B del 15° Stormo che ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino per dirigersi rapidamente sul luogo dell’incidente.

Arrivati sul posto, gli specialisti del SASS e un aerosoccorritore dell’Aeronautica si

sono calati col verricello. La ferita è stata immobilizzata, imbracata e issata a bordo, sempre col

verricello. Subito dopo l’elicottero l’ha sbarcata all’aeroporto palermitano di Boccadifalco dove ad

attenderla c’era un’ambulanza del 118 che l’ha trasferita all’ospedale Ingrassia.