Sono stati rapinati mentre tornavano in albergo. Due turisti belgi sono stati derubati in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Stavano rientrando in hotel e sono stati avvicinati da due uomini.

Un attimo di distrazione e gli hanno strappato via la borsa con dentro il cellulare, il portafogli e 150 euro. Sullo scippo indagano i carabinieri.

L’allarme sicurezza in centro a Palermo

L’allarme sicurezza per le vie di Palermo è ormai in corso da settimane se non da mesi. L’ultimo episodio che ha creato ulteriore paura è stato il rapimento a scopo di rapina.

Aveva trascorso una serata in compagnia di amici in un locale di via Carducci nel centro di Palermo a pochi passi dal Politeama. All’uscita però due persone lo hanno minacciato, costretto a prelevare denaro ad uno sportello bancomat per poi rapinarlo togliendogli soldi, telefono ed auto.

Una notte da incubo

La notte fra il 5 e il 6 gennaio si è trasformata in un incubo per un universitario di 20 anni. Una tranquilla serata in quello che è considerato il salotto buono del capoluogo siciliano ha rischiato di trasformarsi nell’ennesimo fatto di sangue che ha per vittime (o in alcuni casi colpevoli) i giovani palermitani.

Nuovo episodio nel centro città

Ancora una volta, quindi, nel cuore della città controllata dalle forze dell’ordine. Dopo l’omicidio in discoteca al Noct3 di via Calvi e la sparatoria al culmine della rissa in via Isidoro La Lumia, la zona della movida continua ad essere teatro di violenza. Una settimana fa il 20enne stava semplicemente tornando a casa.

Da quanto accertato dagli investigatori del commissariato Palermo Centro e della sezione antirapina della squadra mobile, non c’erano state discussioni con altre persone, non aveva avuto atteggiamenti provocatori.

La vittima non aveva bevuto, non cercava guai, non aveva nemmeno attirato l’attenzione sgommando con un’auto sportiva. Aveva salutato la compagnia, raggiunto a piedi la sua utilitaria parcheggiata poco distante e stava tornando a casa quando è stato sorpreso dai due rapinatori, dalla descrizione due uomini di circa 50 anni. I due hanno approfittato del buio nella zona per salire a bordo dell’auto e costringere il ragazzo a fare quello che volevano. Un’azione fulminea, durata pochi secondi.

