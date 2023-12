Le indagini dei carabinieri ed i primi riscontri

I carabinieri hanno identificato l’uomo che ha sparato nelle vie della movida palermitana nei giorni scorsi. E’ accaduto per l’esattezza in via Isidoro La Lumia a Palermo la notte del 9 dicembre nel corso di una rissa. A fare fuori con sette colpi di pistola, tra tanti giovani che scappavano, un trentenne del quartiere Sperone. L’uomo avrebbe precedenti per rapina.

Caccia a chi era con lui

I carabinieri gli hanno dato un nome da giorni e ora stanno ricostruendo il ruolo delle altre persone che hanno partecipato alla rissa sfociata nelle pistolettate. A scatenare il folle gesto sono stati dei futili motivi. Innanzitutto c’è stata una discussione probabilmente per uno sguardo di troppo. Qualcuno l’ha interpretato come una sfida. Gli animi, anche per via dell’alcol, si sono scaldati intorno alle 3 di notte. Due gruppi a quel punto sono arrivati allo scontro fisico.

La svolta investigativa

La svolta alle indagini era comunque nell’aria. Infatti sin dalle ore successive al fatto i carabinieri avevano già tracciato l’identikit di chi aveva sparato quel sabato notte tra i locali della movida palermitana. E’ stato possibile attraverso una disamina delle immagini di videosorveglianza della zona in cui è scoppiata la rissa. Chiaramente non c’erano i connotati chiari del viso ma si partiva da una base solida di riscontri ed indizi. Ma ad essere ricercati anche altri partecipanti a questa rissa che ha sconvolto letteralmente i residenti e i commercianti del centro storico. Tutto potrebbe essere nato da una serie di auto danneggiate poco prima di questa rissa in via Daita. Ma al momento su questo episodio non ci sono conferme di strette correlazioni.

Il fatto

Intorno alle tre e mezza c’è stata la maxi rissa tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. Un episodio che è avvenuto a circa cento metri dall’incidente stradale di via Daita. Decine i giovani coinvolti a vario titolo nella bagarre che si è scatenata in strada. Tante le bottiglie di vetro spaccate. L’apice si è raggiunto poco dopo, quando uno dei giovani coinvolti, oggi rintracciato, ha sparato sette colpi di pistola in area. Le immagini sono state riprese da alcuni residenti e pubblicate sui social. Successivamente, chi ha sparato sarebbe fuggito via a bordo di una moto. Decine i carabinieri accorsi sul posto. Ad essere sentiti diversi commercianti della zona.

Dal prefetto parola d’ordine: “Potenziati i controlli”

“Per Natale – aveva detto il prefetto Massimo Mariani – i controlli saranno rafforzati e perfezionati ancora di più. Le valutazioni definitive le faremo in una riunione che avremo in settimana, anche se già ci siamo confrontati con il questore e con i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza. Su questi aspetti abbiamo le idee molto chiare”.

