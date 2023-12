Episodio avvenuto in via Daita verso le 3, mezzora prima degli avvenimenti in via La Lumia

Notte di paura quella appena trascorsa per i residenti del centro città di Palermo. Intorno alle tre di notte infatti, un auto in corsa ha danneggiato diversi mezzi parcheggiati in via Gaetano Daita, nei pressi dell’incrocio con via Quintino Sella. Il fatto è avvenuto a poche centinaia di metri e mezzora prima rispetto a quanto successo in via La Lumia, con la rissa che ha terrorizzato i residenti del centro in piena notte. Al momento, non ci sono correlazioni note fra i due eventi in questione.

Quattro auto danneggiate in via Daita

Da quanto si apprende sull’incidente, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 3 di notte. Un auto in corsa avrebbe tamponato alcuni mezzi sul posto. Quattro, complessivamente, le auto danneggiate (tre mezzi Fiat e una Audi). Tutti i mezzi in questione hanno riportato ingenti danni nella parte posteriore. Diversi i detriti sparsi sull’asfalto e rimossi durante il corso della notte. Sul posto si trova al momento la polizia municipale, in attesa dell’arrivo del personale dell’infortunistica stradale. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita nell’accaduto

La rissa di via La Lumia

Circa mezzora dopo, intorno alle tre e mezza, c’è stata poi la maxi rissa tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. Un episodio che è avvenuto a circa cento metri dall’incidente stradale di via Daita. Decine i giovani coinvolti a vario titolo nella bagarre che si è scatenata in strada. Tante le bottiglie spaccate che si possono rintracciare ancora a terra, segno di quanto accaduto. L’apice si è raggiunto poco dopo, quando uno dei giovani coinvolti ha sparato sei o sette colpi di pistola in area. Le immagini sono state riprese da alcuni residenti e pubblicate sui social. Successivamente, chi ha sparato sarebbe fuggito via a bordo di una moto. Decine i carabinieri accorsi sul posto. Alcuni agenti delle forze dell’ordine stanno tuttora interrogando diversi commercianti della zona in cerca di informazioni. Al momento, sono state acquisite le immagini della videosorveglianza per ricostruire l’accaduto.

“Movida selvaggia va affrontata con mezzi straordinari”

Un episodio sul quale arrivano le prime reazioni politiche. Molto critico il presidente della II Commissione Consiliare Antonio Rini. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia sottolinea l’intollerabile situazione che ha raggiunto il centro storico. “La notizia di una presunta sparatoria in piena notte e in pieno centro, tra via Isidoro La Lumia e Quintino Sella, è il segno di un degrado sociale e morale totalmente alla deriva. Ogni giorno raccolgo la disperazione di residenti esausti, scoraggiati e sconfortati. Tante le buone intenzioni ma pochi atti concreti per invertire la rotta”.

“Abbiamo ascoltato più volte il comitato dei residenti del quartiere, costituitosi per avvilimento – sottolinea Rini -. Il dossier che hanno redatto è un decalogo di infrazioni di leggi, regolamenti, e convivenza civile. In un momento in cui in consiglio comunale si parla di “regolamento movida” assistiamo ad una giungla senza regole nelle strade della città. Stanotte addirittura colpi di pistola vaganti per le vie di Palermo. La misura è colma, la movida selvaggia è una situazione di emergenza cittadina e va affrontata con strumenti straordinari, non escludendo misure radicali e intransigenti, dove tutti devono fare la propria parte“.

La condanna di Lagalla

“Condanno fermamente i fatti incresciosi e intollerabili che si sono registrati stanotte nelle strade del centro. I protagonisti di questo episodio dimostrano di non avere il minimo senso di rispetto nei confronti della città e degli altri cittadini. Auspico che i responsabili vengano individuati il prima possibile dalle forze dell’ordine e sono convinto che quanto accaduto spingerà ad aumentare i controlli, già comunque intensificati negli ultimi mesi durante le ore della movida, nell’ambito del Comitato provinciale di ordine e sicurezza coordinato dal Prefetto”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Il proprietario del Berlin: “Locale già chiuso”

“A tutti coloro che mi scrivono e mi chiamano da stamane dico grazie per il pensiero e la solidarietà. Per fortuna al momento del gravissimo fatto accaduto stanotte il Berlin era già chiuso. Da tempo mi batto e comunico alle istituzioni le preoccupazioni di un dilagare criminoso e un degenerare continuo in tutta la città!!!! Sembra che migliaia di interpreti di Gomorra o Il capo dei capi si siano riversati improvvisamente in città. Le attività tutte di Via La Lumia e traverse limitrofe si dissociano da questi incresciosi e devastanti atti criminosi che minano la nostra immagine il nostro lavoro e la nostra incolumità. Chiederò immediatamente un incontro al Questore per un intervento urgente a tutela di tutti noi”, dice Alfonso Zambito, proprietario del Berlin.