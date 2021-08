Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Favignana, con l’ausilio di una Unità Cinofila del Nucleo Carabinieri di Palermo Villagrazia, hanno messo in atto un servizio coordinato di controllo del territorio volto al contrasto di reati predatori, contro la persona e contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Visto il notevole flusso di turisti che ormai da settimane ha preso d’assalto le isole Egadi, i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo centinaia di persone con posti di controllo su svariati punti dell’isola concentrando le forze al porto precisamente monitorando l’imbarco e gli sbarchi di persone dai vari mezzi di trasporto che partivano e giungevano.

Con il prezioso supporto del Cane Nadia i Carabinieri hanno potuto eseguire un accurato filtraggio di tutti coloro che sbarcavano da aliscafi e traghetti, segnalando alla locale Prefettura quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, in quanto trovati, a seguito di perquisizione personale, in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente tipo hashish e marijuana 6 persone tra turisti e non.

Eseguiti anche accertamenti inerenti il rispetto delle norme del Codice della Strada, elevate svariate contravvenzioni, sequestrati 2 mezzi e ritirate 8 documenti di circolazione.

Questo tipo di servizio verrà ripetuto nei prossimi giorni, in vista del ferragosto, esteso anche alle altre isole facenti parte dell’arcipelago, con l’intento di far trascorrere una serena vacanza ai turisti garantendo la tranquillità degli isolani.