Cosa significa per una comunità prendersi cura di una persona straniera di minore età non accompagnata quando si parla di tutela volontaria? E come possono cinema e musica aiutarci a comprendere a fondo la profondità di questo impegno civile?
Nel quadro di GUIDE – iniziativa europea volta a garantire una corretta gestione della tutela e dell’assistenza a persone di minore età arrivate sole – ti invitiamo a un momento di riflessione condivisa e dibattito, dedicato ai percorsi di responsabilità e cura condivisa che attraversano le comunità e i territori.
Un appuntamento per interrogarci su cosa significa creare spazi di cura collettivi, dentro una rete di comunità solidale che accompagna e si proietta verso il futuro.
Ti aspettiamo
venerdì 3 luglio 2026 | alle 18:00
Ex Caserma Falletta – via dello Spirito Santo 35, Palermo
Evento gratuito in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo, AccoglieRete e Libera Orchestra Popolare di Marsala
Programma
18:00-18:30
- Saluti e accoglienza
- Percorsi di cura: tutela volontaria a Palermo
18:30-19:45
- Proiezione e presentazione del documentario Tumaranké (AccoglieRete)
19:45-21:00
- Concerto della Libera Orchestra Popolare di Marsala
- Rinfresco
Ingresso libero e gratuito a partire dalle 18:00.
Luogo: Ex Caserma Falletta, via dello Spirito Santo, 35, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Spettacolo
Data Inizio: 03/07/2026
Data Fine: 03/07/2026
Ora: 18:00
Artista: Libera Orchestra Popolare di Marsala
Prezzo: 0.00
Info:
Prenota su Eventbrite: clicca qui.
Per maggiori informazioni scrivi a: justice@cesie.org.
Link: https://www.eventbrite.it/e/tutela-volontaria-e-territorio-cinema-e-musica-per-riflettere-insieme-tickets-1992415731086
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