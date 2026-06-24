Cosa significa per una comunità prendersi cura di una persona straniera di minore età non accompagnata quando si parla di tutela volontaria? E come possono cinema e musica aiutarci a comprendere a fondo la profondità di questo impegno civile?

Nel quadro di GUIDE – iniziativa europea volta a garantire una corretta gestione della tutela e dell’assistenza a persone di minore età arrivate sole – ti invitiamo a un momento di riflessione condivisa e dibattito, dedicato ai percorsi di responsabilità e cura condivisa che attraversano le comunità e i territori.

Un appuntamento per interrogarci su cosa significa creare spazi di cura collettivi, dentro una rete di comunità solidale che accompagna e si proietta verso il futuro.





Ti aspettiamo

venerdì 3 luglio 2026 | alle 18:00

Ex Caserma Falletta – via dello Spirito Santo 35, Palermo

Evento gratuito in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo, AccoglieRete e Libera Orchestra Popolare di Marsala





Programma

18:00-18:30

Saluti e accoglienza

Percorsi di cura: tutela volontaria a Palermo

18:30-19:45

Proiezione e presentazione del documentario Tumaranké (AccoglieRete)

19:45-21:00

Concerto della Libera Orchestra Popolare di Marsala

Rinfresco

Ingresso libero e gratuito a partire dalle 18:00.

Luogo: Ex Caserma Falletta, via dello Spirito Santo, 35, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:00

Artista: Libera Orchestra Popolare di Marsala

Prezzo: 0.00

Info:

Prenota su Eventbrite: clicca qui.

Per maggiori informazioni scrivi a: justice@cesie.org.





Link: https://www.eventbrite.it/e/tutela-volontaria-e-territorio-cinema-e-musica-per-riflettere-insieme-tickets-1992415731086

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