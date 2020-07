ultimi aggiornamenti

Si potranno scoprire gli Almanacchi palermitani e i Diari della città degli ultimi tre secoli, ridere con i film muti degli anni Venti o degustare una birra artigianale dopo aver visitato i reperti archeologici. Quarto weekend di percorsi in notturna ad oltre venti monumenti aperti di Palermo: RestART, il festival ideato dagli Amici dei Musei siciliani e da Digitrend per riscoprire la città dopo il lockdown, questo fine settimana – venerdì e sabato, dalle 19 alle 24 – inserisce diverse proposte nel suo programma.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE

A partire dalla memoria antica della città, raccolta tra gli scaffali immensi dell’ Archivio Storico Comunale, nell’ex convento domenicano del XVII secolo. Nei saloni progettati da Giuseppe Damiani Almeyda (un vero capolavoro di ingegneria) i visitatori saranno accolti dalle letture ricercate, scelte e selezionate tra i documenti straordinari che l’Archivio conserva. Domani (venerdì 24 luglio) sarà recuperata alla memoria La rivolta di Squarcialupo, quando il nobile pisano Gianluca Squarcialupo si mise a capo di una sollevazione popolare contro gli Spagnoli (addì 24 luglio 1517); quindi letture dall’ “Almanacco Palermitano” di Francesco Lo Piccolo e dai “Diari della città di Palermo dal XVI al XIX secolo” di Gioacchino Di Marzo. Sabato (25 luglio) toccherà a “Oltre Rosalia: curiosità dei santi di luglio (Anna, Alessio, Cristoforo e “Accutufatu”, il santo alla rovescia)” e ad altre letture sempre dall’Almanacco” di Lo Piccolo e dall’ “Almanacco popolare siciliano perpetuo” di Rosario La Duca. Ticket: 3 euro sulla piattaforma www.restartpalermo.it

ORATORIO DI SAN MERCURIO

Secondo weekend di film muti all’Oratorio di San Mercurio (cortile S.Giovanni degli Eremiti) dove Luisa Montaperto ha costruito “4 risate mute” mettendo insieme sketch comici, geniali ed esilaranti, girati tra il 1897 e la fine degli anni Venti: venerdì (24 luglio), dalle 19 alle 23 si potrà scoprire la comicità silenziosa dell’inglese George Albert Smith e degli americani Roscoe Arbucke, Charles Diltz e Jay Belasco. Inventore, medium e astronomo, George Albert Smith è stato uno dei pionieri del cinema muto britannico. Nel 1896 costruì e brevettò un proprio sistema di ripresa, dando vita a piccoli capolavori carichi di azione e di intelligente ironia. Sabato (25 luglio) toccherà invece al talento acrobatico di Buster Keaton. La sua comicità lunare, fatta di capriole e funambolismi, vedrà il tramonto con l’avvento del cinema sonoro, lasciando alla storia un volto iconico, velatamente triste, capace di restare impassibile anche durante le scene più spericolate. Ticket: 3 euro sulla piattaforma www.restartpalermo.it

MUSEO ARCHEOLOGICO SALINAS

Andar per reperti e scoprire uno dei musei archeologici più interessanti dell’intera penisola. Il Museo Salinas partecipa a RestART e per questo weekend accompagna al percorso di visita, una degustazione di prodotti tipici siciliani d’eccellenza offerti da alcune giovani aziende innovative, leader nei rispettivi ambiti di appartenenza. Si potrà quindi assaggiare la birra artigianale Bruno Ribadi, prodotta a Cinisi, e già affermata sui mercati di qualità; i formaggi del caseificio Bompietro che dall’entroterra siciliano racconta il territorio attraverso una varietà di prodotti tipici legati alla tradizione siciliana; e una selezione di eccellenze siciliane finora acquistabili solo su insicilia.com, l’e-commerce di prodotti tipici regionali che da qualche anno esporta in Italia e nel mondo il meglio della produzione agroalimentare locale.

Questo weekend si potrà ammirare il recuperato altare del Gagini dello Spasimo, con la rimaterializzazione della celebre tela di Raffaello: ingressi sempre dalle 19 a mezzanotte. Visite alla Torre di Sant’Antonio Abate, agli ambienti sontuosi del nobile Palazzo Mirto; alla grande sala, al foyer e al palco reale disegnati dal Basile per il Teatro Massimo. Aperte le sale di Palazzo Abatellis dove si ri-scopriranno l’”Annunziata” di Antonello da Messina, o il grande affresco del “Trionfo della morte”; visite alle installazioni inattese di Boltanski al Museo Riso, ai paesaggisti di Villa Zito – aperta anche la personale di Nicola Pucci, che raccoglie un ventennio di opere dell’artista palermitano – e alle collezioni di Palazzo Branciforte; si potrà passeggiare tra i ficus dell’Orto Botanico o sedersi alla caffetteria appena inaugurata, entrare nella splendida Santa Caterina e salire sulla sua cupola, o su quella poco distante del SS. Salvatore. Una prospettiva inedita anche per la chiesa della Catena, la chiesa di San Matteo, per Casa Professa (aperta solo sabato, poi se ne parla ad agosto, l’8, il 21 e il 29). Oltre a San Mercurio, aperti gli altri oratori serpottiani, SS.Rosario di santa Cita, San Lorenzo, SS. Rosario e il cinquecentesco Oratorio dei Bianchi, che al piano terra raccoglie una collezione di splendidi stucchi.

EVENTO SPECIALE: 8 AGOSTO a VILLA TASCA

Da segnare in calendario e da non dimenticare assolutamente: la visita guidata speciale a Villa Tasca è andata esaurita in poche ore. Un successo inatteso ma che ha convinto RestART a riproporla per l’8 agosto. Sarà possibile passeggiare per i viali secolari del giardino, uno dei più emblematici del Romanticismo ottocentesco; e scoprire una dimora di famiglia dove hanno dormito Wagner – che qui compose il secondo atto del Parsifal -e Bismarck, Ferdinando e Carolina di Borbone, Margherita di Savoia e Jacqueline Kennedy, ospitati nei saloni ancora intatti, guardati a vista dagli affreschi e dalle maioliche raffiguranti scene rupestri. Al termine della visita, drink in terrazza con vini Tasca d’Almerita.

8 agosto | ore 18,30, max 20 persone. Ticket: 30 euro.

Prenotazioni: www.restartpalermo.it

RestART è organizzato dall’associazione Amici dei Musei Siciliani e da Digitrend, che cura la piattaforma di ticketing ed audio guide. Prenotazioni su www.restartpalermo.it.

CONVENZIONI

Le guide FEDERAGIT AGT hanno organizzato un’offerta di visite tematiche: questo weekend – alle 19 e alle 21 – si potrà andare alla scoperta del culto di Hermes, godere di magnifici panorami dalle cupole e passeggiare nei saloni di Palazzo Mirto; sabato toccherà ai misteri delle chiese di San Matteo e del SS. Salvatore, si scopriranno i pizzi di stucco di Giacomo Serpotta e la splendida collezione d’arte di Villa Zito.

I tour del quarto week-end RestART

VENERDÌ 24 LUGLIO

HERMES. SANTI E DEI (S. Giovanni degli Eremiti e oratorio S.Mercurio). Ore 19 e ore 21

PALERMO CON VISTA (cupole S. Caterina d’Alessandria e SS. Salvatore) Ore 19 e ore 21

PALAZZO MIRTO Ore 19 e ore 21

SABATO 25 LUGLIO

IL BAROCCO DEI MISTERI (SS. Salvatore e San Matteo) Ore 19 e ore 21

PALERMO DI STUCCO (oratori SS. Rosario in Santa Cita e S.Lorenzo) Ore 19 e ore 21

VILLA ZITO Ore 19 e ore 21

INFO E PRENOTAZIONI: Cell. 345 9126055, info@palermoguide.it. Biglietto: 15 euro.

La FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha invece attivato una convenzione in base alla quale i ristoranti associati scontano l’importo dei biglietti agli spettatori del festival che si presenteranno muniti di tagliando cartaceo o online. Dal canto suo, RestART offrirà ai ristoratori, coupon omaggio da distribuire ai clienti. Al festival collaborano anche Confcommercio, Comune, Regione Siciliana, Università, Curia, Fondazioni private, Teatro Massimo, UNESCO e diverse associazioni culturali, sotto il patrocinio del Comune di Palermo e dell’ Assessorato regionale ai Beni Culturali e all’Identità siciliana.

INFO PRATICHE

RestART si svolge ogni venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte fino al 29 agosto. Ingressi e prenotazioni su www.restartpalermo.it, scegliendo precisi slot orari, secondo le indicazioni di ciascun sito. Igienizzazione e mascherine per i visitatori, misurazione della temperatura all’ingresso dei musei. Sull’app, notizie e curiosità sui luoghi.

Ingresso: 3 euro se il biglietto viene acquistato sulla piattaforma online; 4 euro all’ingresso dei siti, nel caso ci fossero ancora posti liberi.

I SITI

Chiesa di Santa Caterina

Cupola di Santa Caterina

Chiesa dello Spasimo

Palazzo Abatellis

Palazzo Mirto

Museo Archeologico Salinas

RISO – Museo di arte contemporanea

Palazzo Branciforte

Villa Zito

Teatro Massimo

Orto Botanico

Oratorio dei Bianchi

Chiesa della Catena

Chiesa del SS. Salvatore

Cupola del SS. Salvatore

Chiesa di S. Matteo

Torre di S. Antonio

Chiesa di Casa Professa (aperta sabato 25 luglio; ad agosto, l’8, il 21 e il 29)

Archivio Comunale

Chiesa della Gancia (aperta solo sabato 31 luglio e 22 agosto)

Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti

Oratorio di S. Lorenzo

Oratorio di S. Mercurio

Oratorio di S. Cita

Oratorio del SS. Rosario in San Domenico