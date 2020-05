boom di visualizzazioni su youtube

Se ai tempi dell’attuale pandemia i piccoli in casa sembrano non lasciare scampo alle vostre faccende domestiche, quando i giochi della cameretta ormai rischiano di annoiare i vostri bambini, ecco allora venire in soccorso Maga Nanà, dalla sua nuvola di caramelle e zucchero filato! Maga Nanà, al secolo Nadia Frezza, educatrice, da sempre a contatto con i pargoli ed il cui primo amore nasce in teatro per aiutare i piccoli ospiti delle case famiglia, ci racconta il progetto “Tutti a casa di Jimmy”, un simpatico format dove co-protagonista è proprio Jimmy, un personaggio di pezza e mattacchione a cui dà voce la nostra simpatica interprete, romana, ventiloqua autodidatta da dieci anni, “ventriloqui si diventa – chiosa Nadia – con molta esercitazione tecnica”.

Il progetto nasce da un cuore siciliano a cui è legata nella vita Nadia, si tratta del regista palermitano Marcello Di Noto, che insieme, a loro volta, hanno dato vita alla produzione “Scirocco Cinematografica”.

“Tutti a casa di Jimmy” incontra il genio che deriva dalle situazioni di stress, come quella attuale, raggiungendo il cuore dei bambini ed insieme il sogno di Maga Nanà di non abbandonarli, “creando in loro situazioni concrete, contatti di svago e di relazione con Jimmy” (a cui è anche possibile inoltrare dei video o delle foto che saranno a loro volta trasmesse proprio da casa di Jimmy!).

Un format francamente che fa già divertire i più piccoli (oltre mille visualizzazioni al suo debutto, tre settimane fa, da un anno ai 12 è la fascia d’età consigliata), e giunto alla sua quinta puntata, con una produzione bisettimanale, in genere il mercoledì (una singolare sfida rap con “disco Jimmy”) e al sabato, una vera e propria puntata che racchiude molto più di semplici dialoghi e intrattenimento telefonico con i più piccoli (anzi, tutti momenti curatissimi…) e, a loro volta, strumento di pedagogia per i bambini.

L’obiettivo del format resta infatti quello di creare tra i piccoli spettatori un momento di condivisione malgrado l’obbligo di rimanere separati e, al contempo, di sostenere le famiglie, intrattenendole e stimolandole ad alimentare la fantasia dei loro bambini…

“Un massacro impressionante perché fatto bene!”, ci confida entusiasta e con un pizzico di orgoglio Maga Nanà. Protagonisti di ogni puntata, oltre Maga Nanà e il suo pupazzo Jimmy, la bella e dolce Fanny (Francesca Mariani), illustratrice e disegnatrice, per i più piccoli una fata che vive nei colori dell’arcobaleno!

Della squadra fanno anche parte Katy Mecarelli in redazione e Alessandro Gugliara per la fotografia. La regia è della stessa Frezza (che cura anche i costumi) e, al montaggio, Marcello Di Noto, che per la cronaca ha per sua opera prima “L’amore non si sa” (2019, una produzione Idea Cinema e Rai Cinema, con il contributo del MiBACT). Perché quando la noia sembra vincere, l’idea di Jimmy è di chiamare a raccolta i bambini.

Su youtube, ecco il link alla sua prima puntata: https://www.youtube.com/watch?v=kxk6E2hHz7s.