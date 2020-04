Da lunedì a Venerdì alle 17

In questo periodo di emergenza i bambini sono la categoria più fragile. Rinunciare alla vita quotidiana, alla socialità e alla scuola produce in loro un senso di frustrazione che spesso le famiglie non sanno come gestire. Per alleggerire il peso dell’isolamento, è importante inventarsi delle attività che coinvolgano genitori e figli e, perché no, estenderne i benefici anche agli altri. Riunirsi a distanza attraverso i social, strumenti fondamentali per non perdere l’abitudine a socializzare.

E’ questo il senso dell’iniziativa che vede protagonisti i bambini di Capaci, impegnati a leggere fiabe per gli altri, adulti e piccini, in quarantena come loro. Tutti i giorni, a partire da domani, mercoledì 15 aprile, alle 17, dal lunedì al venerdì, attraverso gli smartphone dei genitori, quaranta bambini si collegheranno filmandosi mentre leggono.

Le prove sono state fatte in questi giorni e i bimbi sono entusiasti di passare qualche ora in allegria e di intrattenere chi è chiuso in casa. I bambini leggeranno le fiabe di Capuana, autore siciliano della corrente verista. Tra i piccoli attori-lettori Christian Di Fiore, Giorgia Tarallo, Irene e Aurora Balistreri, Ennio ed Edoardo Tramontana. Si tratta di una collaborazione tra i piccoli e grandi Teatranti Instabili e la biblioteca comunale “Francesca Morvillo” di Capaci dove i bambini della compagnia hanno fatto lezione nei mesi scorsi. I video si potranno vedere nelle rispettive pagine Facebook della biblioteca e della compagnia teatrale.

Lo scopo è regalare un momento di intrattenimento e di cultura da e per un luogo che i ragazzi hanno imparato a vivere come la loro casa. Felici della risposta da parte dei ragazzi, il bibliotecario Nino Fedele e l’assessore alla cultura Rita Di Maggio. “È un onore essere parte di questa comunità – dice Maria Ansaldi, regista della compagnia i Teatranti instabili – la nostra è una comunità unita, ci prendiamo cura uno dell’altro”.