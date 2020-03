Discoteca all'aperto a Siracusa

E’ ormai diventato un secondo “lavoro” quello del dj per un dipendente di una società nazionale di Siracusa che, ogni sera, al termine del suo lavoro in modalità smart working, dal balcone di casa sua diffonde musica. Ha iniziato nei primi giorni del decreto “io resto a casa” per far contenta la figlia di appena 6 anni, anche lei, appassionata di musica, con cui, a volte, si diletta a suonare in duetto: lei con una piccola pianola, lui con la chitarra. La sorpresa è giunta quando dai balconi, i vicini gli hanno chiesto di fissare, ogni giorno, un appuntamento musicale, e così, anche ieri sera, alle 21 in punto, è iniziata la serata danzante.

E per testimoniare il loro gradimento, i “fan”, come avviene nei veri concerti, hanno acceso i telefoni, agitati al ritmo della musica. Come primo brano, il dj ha scelto un titolo evocativo: Balliamo sul mondo di Ligabue. “Non avrei mai immaginato di improvvisarmi dj – racconta il dipendente della società nazionale – ma mi fa piacere se questo serve a regalare qualche momento di serenità alle persone. Lo avevo fatto per mia figlia, che adesso mi prende in giro chiamandomi dj. Dobbiamo restare a casa, abbiamo una grossa responsabilità sulle nostre spalle, ciascuno di noi deve dare un contributo, allo stesso tempo occorre creare una rete di solidarietà e socialità in grado di tenerci uniti. Solo così saremo in grado di superare questo momento”.