La rete della solidarietà

Il comando della Aita Mari, una nave Ong ferma nella rada di Siracusa ha regalato materiale sanitario ai medici ed alle forze dell’ordine di Siracusa. Ne dà notizia il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha ringraziato il comandante del dono ma lo stesso primo cittadino ha svelato che lo stesso gesto è stato compiuto dalla comunità cinese presente a Siracusa, anch’essa azzoppata, sotto l’aspetto economico, dagli effetti del coronavirus.

Doni di cui la città ha assolutamente bisogno, del resto proprio ieri è stato lanciato l’allarme da quasi tutti i sindaci del Siracusano dell’esigenza delle mascherine, che sono praticamente introvabili in tutto il territorio. Il primo cittadino di Priolo, Pippo Gianni, ha lanciato la sua proposta provocatoria, cioè di realizzarne di proprie con l’aiuto delle sarte locali.

Ma la rete della solidarietà, come svela lo stesso sindaco Francesco Italia, è abbastanza larga ed interessa altri settori. “Dai cittadini che si offrono volontari, alla libreria – spiega il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – che regala volumi ai passanti, ad una ditta che regala generi alimentari, a quegli imprenditori locali che chiedono di cosa abbiamo bisogno. La Aita Mari, una Ong umanitaria ferma in rada al porto di Siracusa, e la comunità cinese aretusea, con due gesti distinti ma identici hanno deciso di donare del materiale sanitario per i nostri medicice le nostre forze dell’ordine”.